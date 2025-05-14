استعداداً لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار لحمايتها من التلامس والتلف

يُعدّ موسم الحج أحد أبرز الشعائر الدينية التي يجتمع فيها ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض لأداء مناسكهم في أجواء من السكينة والخشوع، ويستلزم ذلك استعدادات مبكرة وتنظيمات دقيقة من الجهات المختصة لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمن والسلامة للحجاج، بما يليق بقدسية المكان وعِظَم المناسبة.

في السياق، رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، ضمن الاستعدادات الجارية لموسم حج عام 1446 هـ.

وتضمنت العملية، التي نُفذت بمشاركة فرق متخصصة، فك الأجزاء السفلية من الكسوة وفصل الأركان، ثم رفعها وتثبيتها على الارتفاع المطلوب، مع إعادة القناديل وتغطية الجزء المكشوف بقماش قطني أبيض بعرض مترين من جميع الجهات.

ويُعد هذا الإجراء تقليداً سنوياً يهدف إلى حماية الكسوة من التلامس أو التلف خلال موسم الحج، الذي يشهد كثافة عالية من الطائفين واقتراباً كبيراً من الكعبة المشرفة.

وتُنفذ العملية وفق أعلى معايير السلامة والاحترام لقدسية المكان، بما يعكس دقة التنظيم وجاهزية استقبال ضيوف الرحمن.