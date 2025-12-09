استعداداً ليوم الاقتراع.. المفوضية تطلق حملات توعية انتخابية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حملات التوعية في مكاتب الإدارة الانتخابية بمدينة بنغازي، طبرق، سرت، وسبها، بالتعاون مع شركاء التوعية، استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر يوم السبت 13 ديسمبر 2025.

وتستهدف هذه الحملات بلديات بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، طبرق، قصر الجدي، سرت، وسبها ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، للتعريف بإجراءات التصويت وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية لانتخابات النقابات الفرعية والأساسية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدة قرارات بشأن الانتخابات المهنية لعام 2025:

قرار رقم (257) لسنة 2025 : الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة النجارة وقطع الزجاج.

: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة النجارة وقطع الزجاج. قرار رقم (255) لسنة 2025: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصناعات التقليدية.

كما أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية أن يوم الإثنين 08/12/2025 سيكون موعد نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابات الأساسية بالنقابة العامة للصناعات الغذائية، ولمدة يومين للاطلاع وتقديم الطعون إن وجدت خلال المدة القانونية المحددة.

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (258) لسنة 2025 بشأن القوائم النهائية لمرشحي انتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصيادلة.

وسيتم نشر القوائم بمقرات الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق كل نقابة أساسية، وبمقرات النقابات الأساسية نفسها إن وجدت.

للاطلاع على القرارات: اضغط هنا