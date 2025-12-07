استعداداً ليوم الاقتراع.. المفوضية تواصل تدريب آلاف الموظفين

واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذ المستوى الثاني من تدريب مرحلة الاقتراع لموظفي مراكز الاقتراع في مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي وسرت وطبرق وسبها، وتركز البرنامج على تأهيل 4,328 موظفًا وموظفة موزعين على 311 مركزًا انتخابيًا ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025، والتي تشمل بلديات بنغازي وتوكرة وقمينس وسلوق والأبيار وطبرق وقصر الجدي وسرت وسبها.

وتنسق المفوضية هذا التدريب ضمن خطة موسعة لتعزيز جاهزية كوادر الاقتراع ورفع مستوى كفاءة العاملين داخل المراكز، وتهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظّم وفعّال في يوم الاقتراع المقرر في الثالث عشر من ديسمبر 2025، وتركز مراحل التدريب على الإجراءات التشغيلية وإدارة تدفق الناخبين ومراقبة الانضباط التنظيمي داخل المراكز.

وتعمل المفوضية على تنفيذ سلسلة برامج تدريبية متدرجة لضمان جاهزية الكوادر قبل انطلاق الانتخابات البلدية المقبلة، ويمثل هذا التدريب عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة العملية الانتخابية وتقليل الأخطاء التشغيلية يوم الاقتراع، وتركز المفوضية على توحيد المعايير الفنية داخل جميع البلديات لضمان عملية اقتراع شفافة ومنتظمة.