استعدادا للانتخابات.. الرئاسي يلتقي رئيس مفوضية الانتخابات

بحث عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، تطورات السياسية واستعدادات المفوضية للعملية الانتخابية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فإنّ رئيس المفوضية عماد السائح قدّم إحاطة بعمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الاعداد للانتخابات.

وأشاد النائبان بالجهود التي بذلتها المفوضية في هذا الإطار، مؤكدان استمرار دعم المجلس الرئاسي لها، والتزامه إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وشدّد النائبان على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار تحقيقًا لرغبة أكثر من مليوني وثمانمئة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات المفوضية،