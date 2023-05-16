استعدادا للقمة العربية في السعودية.. «المنقوش» تجري جولة خليجية

تجري وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها زيارة إلى دولة الكويت،تسمتر لمدة يومين؛ حيثُ كان في استقبالهم نظيرها الكويتي الشيخ سالم الصباح والوفد المرافق له.

يأتي ذلك ضمن جولة ترجيها المنقوش إلى عدة دول قبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة السعودية، لتنسيق ودعم الجهود العربية المشتركة، بحسب وزارة الخارجية.

والتقت المنقوش صباح الإثنين بالعاصمة مسقط نظيرها العماني بدر البوسعيدي المستجدات العربية والإقليمية، حيث بحثا تعزيز التعاون بين دولة البلدين في مختلف المجالات.

وأعربت المنقوش عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عمان، مشيدة بجهودهم في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها إلى تحقيق السلام.

وأثناء زيارتها للمتحف الوطني ودار الأوبرا، عبّرت المنقوش عن تقديرها لأهل عُمان الذين عُرفوا بالود وارتباطهم بقضايا أمتهم، كما أشادت بتراث عُمان المُلهم لمبدعيها وفنانيها، مشيرةً إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وزارت وزيرة الخارجية العاصمة القطرية الدوحة، والتقت برئيس مجلس الوزارء ونظيرها القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشات المنقوش بالدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وتطرق اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان.

كما شاركت المنقوش في حلقة نقاش أكاديمية حول آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا، والتي أقامها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها الوزيرة رفقة وفد ليبي رسمي.

وابتدأت المنقوش جولتها بزيارة إلى المملكة البحرينية، حيث بحثت وزيرة الخارجية مع نظيرها البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة.

ووفق وزارة الخارجية فإن الزيارة تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربى والإقليمي خاصة في السودان.