استعدادا للوقفة الكبرى.. الحجاج يواصلون التوافد إلى مشعر عرفات (صور)

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، “التوافد إلى “مشعر عرفات” استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم، بعد أن قضوا ليلتهم في “مشعر منى”، حيث أمضوا يوم التروية، ثم انطلقوا نحو صعيد عرفات ليقفوا الوقفة الكبرى، قبل النفير مساء إلى مزدلفة”.

وذكرت “الإخبارية السعودية”، أن “قطار المشاعر المقدسة يواصل نقل الحجاج إلى “مشعر عرفات”.

هذا وتبلغ مساحة “مشعر عرفات”، قرابة 33 كيلومترا مربعا، وتحيط بأرضه سلسلة من الجبال هي: جبل الرحمة في الشمال، وإلى الشرق من عرفات يقع جبل يطلق عليه العديد من الأسماء كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين، ويمثل الوقوف على عرفات تأسيا برسول الله محمد الذي وقف عليه وألقى منه “خطبة الوداع”.

وكان الحجاج بدأوا بالتوافد صباح أمس الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.