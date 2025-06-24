استعدادًا للانتخابات البلدية 2025.. تركيب اللوحات التوجيهية بالمراكز الانتخابية

أنهت مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) أعمال تركيب اللوحات التوجيهية في المراكز الانتخابية، وذلك ضمن التحضيرات الميدانية لمرحلة توزيع بطاقة الناخب التي ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها المفوضية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين إلى مراكزهم، حيث جرى تركيب اللوحات وفق معايير واضحة تراعي دقة التوجيه ووضوح المعلومات.

وتؤكد المفوضية أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التزامها بالجاهزية الكاملة لإنجاح مرحلة توزيع بطاقة الناخب، والتي تُعد مرحلة أساسية في مسار العملية الانتخابية، داعية المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للتعرف على مواعيد استلام بطاقاتهم الانتخابية.