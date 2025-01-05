استعدادًا للانتخابات .. المفوضية تقيم دورة تدريبية لموظفي تسجيل المرشحين

في إطار التحضيرات المكثفة التي تقوم بها المفوضية الوطنية للانتخابات استعدادًا لانطلاق انتخابات المجالس البلدية، نظم اليوم الأحد 5 يناير 2025، قسم المرشحين والأحزاب السياسية دورة تدريبية خاصة لموظفي تسجيل المرشحين في المكاتب الانتخابية، تهدف إلى تجهيز الموظفين لعملية تسجيل المرشحين المتوقعة خلال الفترة القريبة القادمة.

وأقيمت الدورة التدريبية بمقر المركز الإعلامي للمفوضية، وركزت على عدد من المحاور الهامة، حيث تم التدريب على الإجراءات والخطوات اللازمة لتسجيل المرشحين الأفراد والقوائم الانتخابية، بالإضافة إلى التعامل مع النماذج والمستندات المطلوبة لهذه العملية.

كما شملت الدورة تدريبًا عمليًا على كيفية استخدام منظومة المرشحين الإلكترونية، والتي تتيح للموظفين تسجيل المرشحين وإصدار التقارير المختلفة المتعلقة بالعملية الانتخابية، إلى جانب تعريفهم بالواجهة الإلكترونية المخصصة للتحقق من قوائم التزكية.

واستهدفت هذه الدورة موظفي تسجيل المرشحين في المكاتب الانتخابية المستهدفة بلدياتهم بالانتخاب ضمن المجموعة الثانية لانتخاب المجالس البلدية 2025.

المفوضية تقيم دورة تدريبية لموظفي تسجيل المرشحين استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025 في إطار… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥