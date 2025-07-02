استعدادًا للانتخابات.. حملات توعية مكثفة لاستلام «بطاقة الناخب»

تواصل مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات المستهدفة حملات التوعية الميدانية لليوم التالي على التوالي، ضمن استعدادات انتخابات المجالس البلدية (المجموعة – 2025)، بالتزامن مع مرحلة توزيع بطاقة الناخب.

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استلام بطاقة الناخب، التي تعد خطوة أساسية لضمان المشاركة الفاعلة والشرعية في العملية الانتخابية المقبلة.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن الحملات ستستمر بشكل مكثف في الأيام القادمة في مختلف المناطق، داعية جميع المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع في بلدياتهم لاستلام بطاقاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، والمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.