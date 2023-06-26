استعداد لأداء الركن الأعظم.. بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات

بدأت البعثة الليبية للحجيج في الأراضي المقدسة صباح اليوم عملية تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

وبحسب الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فقد سلّمت البعثة الحجاج ليلة الأمس حقائب غذائية تحتوي على مايحتاجونه من مواد غذائية جافة استعدادا للتوجه نحو مخيمات عرفة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للحج وشؤون العمرة عبدالله العقيلي لـ«عين ليبيا» أنّه جرى تصعيد عدد 22 حافلة حتى الآن من أصل 176 حافلة، مخصصة لنقل الحجاج.

وتابع العقيلي أنّ الحجاج الذين تحتاج حالتهم الصحية إلى رعاية طبية خاصة، جرى نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة، وذلك لتسهيل إتمام مناسكهم، بحسب تعبيره.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الخدمات التموينية ببعثة الحج الليبية أحمد الفيتوري في وقت سابق أنّ الخدمات التموينية للحجاج لن تقتصر على الوجبات الجافة فقط، وإنّما سيتم إدخال وجبات ساخنة على عكس مواسم الحج السابقة.