استعراض الجهود الحكومية في دعم الشركات المتعثرة

عُقد في مقر إدارة التفتيش والمتابعة، اجتماع، لاستعراض جهود الحكومة في تفعيل ودعم الشركات المتعثرة وإعادة نشاطها، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة شرحًا مفصلاً عن الخطوات التي اتخذتها الشركة لاستعادة المواقع والعقارات التي تم التعدي عليها سابقًا، بالإضافة إلى استرجاع عدد من الآليات المملوكة للشركة وإجراء الصيانة اللازمة لها.

كما تمت مناقشة أبرز الصعوبات والعراقيل التي تعيق الشركة عن أداء مهامها بشكل فعّال، أبرزها مشروع المنتجع السياحي ، وبدورها ستقوم إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء بمخاطبة الجهات المعنية لمتابعة التزاماتها تجاه الشركة.