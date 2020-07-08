استعراض الخسائر التي تعرضت لها البلديات جراء عدوان حفتر

عقد مجلس النواب في طرابلس ممثلا برئيس المجلس ولجنتي الإدارة والحكم المحلي ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جلسة استماع مع عمداء البلديات المتضررة من العدوان على طرابلس، والتي ارتكبت فيها انتهاكات خلال فترة العدوان.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجسلة تأتي لعرض ومناقشة الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها البلديات.

وافتتح رئيس مجلس النواب حمودة أحمد سيالة، هذه الجلسة، وبحضور رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي عبد الوهاب عمر زوليه، ونائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسانى ربيعة ابوراص، وبحضور عدد من النواب الأعضاء في اللجنتين.

كما حضر من عمداء البلديات كل من عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، وعميد بلدية غريان يوسف خليفة بديري، وعميد بلدية قصر بن غشير محمد أحمد صكوح، وعميد بلدية السبيعة وليد ميلاد صابر، وعميد بلدية سوق الجمعة هشام الهاشمي بن يوسف، وعميد بلدية جنزور فرج ميلود اعبان، وعميد بلدية حي الأندلس محمد عبد القادر الفطيسي.

وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة وألقى كلمة رحب فيها بالعمداء، مستعرضاً جدول أعمال الجلسة، واضعاً عمداء البلديات في صورة الصعوبات والتحديات التي فرضها العدوان وتسبب بها، على كافة المستويات سواء الإنسانية أو الخسائر المادية، مؤكداً التضامن الكامل من قِبل مجلس النواب مع البلديات، واستعداده لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمام السلطات المحلية المنتخبة. محتوى ذو صلة مجلس النواب يُناقش مشروع قانون المرتبات ثم بدأ النقاش بتوجيهات رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي ، ونائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتي تركزت على الدور المنوط بالمجالس البلدية في المرحلة الحالية والقادمة، من حيث حصر الأضرار البشرية والمادية في البلديات المعنية، ومناقشة آلية وسُبل رفع المعاناة عن سكان تلك البلديات. وقام عمداء البلديات بإبداء آرائهم واحتياجاتهم من مجلس النواب، والتي تركزت حول تعزيز اللامركزية، وترسيخ سلطات المجالس البلدية من حيث الصلاحيات والدعم المالي، وتمكينها من مواجهة التحديات التي تواجهها، وتوجيه حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها تجاه السلطات المحلية ومساعدتها وتمكينها من أداء مهامها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.