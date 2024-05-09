استعراض المخطط العام لتطوير معبر رأس إجدير من الجانب التونسي

استعرض الفريق الفني الليبي التونسي المشترك، المخطط العام لتطوير منفذ راس إجدير الحدودي بالجانب التونسي والمستهدف أن تنطلق الأعمال به خلال عام 2025.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الفريق يواصل عمله بمتابعة أعمال تنفيذ المسارات الخاصة بالمسافرين والمسار التجاري في المعبر، لإعادة افتتاحه.

ويضم الفريق المشترك، مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصلحة الجمارك بوزارة المالية، فيما يمثل الجانب التونسي، الديوان الوطني للمعابر البرية بوزارة النقل التونسية، وديوانة الجمارك وممثلون عن الإدارات التشغيلية العاملة بالمنفذ.

منفذ راس جدير # عودة الحياة في متابعة للأعمال الجارية بمنفذ راس الجدير في اطار مشاريع عودة الحياة ، انتقل الفريق الفني… تم النشر بواسطة ‏وزارة المواصلات – ليبيا‏ في الخميس، ٩ مايو ٢٠٢٤