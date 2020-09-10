استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه ميناء طرابلس البحري

عقد مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري عقيد محمد الجراي، اجتماعاً اليوم الخميس، مع رئيس مركز شرطة الميناء ورئيس نقطة ميناء الشعاب ورئيس غرفة السيطرة ورؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية وبحضور ضباط الخفر.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه المنفذ وإيجاد الحلول لها, ومناقشة ما تم إنجازه وما يستجد من أعمال.

من جانبه شدّد مدير الأمن على ضرورة التقيد بالتعليمات والتقيد بالضبط والربط ورفع درجة الحس الأمني وحسن المعاملة والتحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل إنجاح سير العمل الأمني داخل الميناء.