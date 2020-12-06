استعراض جاهزية مطار الزنتان لاستقبال ومغادرة الرحلات

قامت اللجنة المشتركة المُكلفة بالقيام بزيارة ميدانية لمطار الزنتان، والتي تضم في عضويتها موظفين من مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني والمركز الوطني للإرصاد الجوية بزيارة للمطار اليوم الأحد.

وأفادت الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات على فيسبوك، بأن الزيارة تأتي لتقييم الوضع الفني للمطار والتأكد من جاهزيته لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية وحصر الاحتياجات اللازمة للتشغيل، وإعداد مجالات الأعمال لمشاريع البنية التحتية المزمع تنفيذها وتحديد القيم التقديرية اللازمة لذلك.

هذا وسيتم على إثر الزيارة إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمال اللجنة ليتم عرضه على وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني.

وفي وقت سابق، عقد رئيس مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق د. محمد بيت المال،اجتماع مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء عدة مواضيع متعلقة بالإجراءات الإدارية بمطار الزنتان والتي من شأنها أن تساهم في تنظيم العمل وتسييره بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أهمية الرفع من الكفاءة التشغيلية بالمطار من خلال تطوير بنيته الأساسية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتشغيل وبما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمسافرين عبره.

كما تم التطرق إلى إمكانية إتاحة فرصة للاستثمار بمطار جبل نفوسة بعد لأن تعذر على الشركة التي تم إبرام مذكرة تفاهم معها سابقاً الاستمرار في تنفيذ المشروع الاستثماري نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.