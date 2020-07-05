استعراض جاهزية مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الأحد، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي للوقوف عل مدى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واستعرض الاجتماع الأمور الفنية والمالية التي تحتاج لاستكمال، لتتمكن المفوضية من أداء عملها تجاه أي استحقاق انتخابي أو استفتاء مقبل وفقا للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار تناول الاجتماع عملية التنسيق مع البعثة الأممية إلى ليبيا، والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها كيانات دولية مثل الاتحاد الأوروبي.