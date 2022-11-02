استغلال وابتزاز وانتهاكات.. «سي ووتش» ترفض اتفاقية ليبيا وإيطاليا

قالت منظمة سي ووتش الدولية، إنّ الاتفاقية التي وقعتها كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي وليبيا قبل 5 سنوات، لقطع طريق اللاجئين إلى أوروبا، سيتم تجديدها تلقائيا غدا في البرلمان الإيطالي.

وأوضحت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر حسابها بتويتر، أنّ ما وصفتها بالصفقة التي خصصت لها موارد مالية وتقنية كبيرة والتي تدعم خفر السواحل الليبي في بناء قدراته، روجت للعنف وسوء المعاملة في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط، وفق قولها.

وأكدت المنظمة أنّ إيطاليا وحدها أنفقت منذ عام 2017 ، 32.6 مليون يورو لدعم خفر السواحل الليبي، وأنّ نتيجة الاتفاق حلقة وحشية من الاستغلال والابتزاز والانتهاكات، وأنّ أوروبا حصلت على ما تريد من هذه الاتفاقية ومازالت مستمرة في التمويل.

وطالبت المنظمة، بإنهاء كل الدعم السياسي والمادي لخفر السواحل الليبي من قبل الاتحاد الأوروبي، داعية إلى وقف تمديد المذكرة وإنشاء طرق هروب آمنة وقانونية إلى أوروبا، بحسب وصفها.