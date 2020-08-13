استقالة جماعية لأعضاء «الإخوان» في الزاوية وحل فرع المدينة

تقدم أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، باستقالة جماعية، وحل فرع الجماعة بالمدينة.

جاء ذلك في بيان حُرِر اليوم الخميس، بمدينة الزاوية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وتأتي الاستقالة بحسب البيان، نظراً لما تمر به البلاد من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن، وسعي الانقلابيين لعسكرة الدولة تحت مسمى محاربة الإخوان المسلمين، والحرب على الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن الاستقالة تأتي استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربص بالشعب الذي أراد الحرية وإقامة دولة مدنية يعيش فسعا المواطن متمتعاً فيها بحق المواطنة أياً كان توجهه الفكر ي، أو انتماؤه السياسي، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بمراجعات منذ عام 2015 بهذا الخصوص، وبناء على ذلك قررت الجماعة إحداث تغيير في وجودها يُغلّب المصلحة العليا للوطن والمواطن.

ونوه أعضاء الجماعة بمدينة الزاوية بأنه بسبب المماطلة والتأخير المستمر في تطبيق هذا القرار من قِبل الجماعة، فقد قرروا الاستقالة الجماعية من جماعة الإخوان المسلمين الليبية، واعتبار فرع الجماعة بمدينة الزاوية منحلاً من تاريخ اليوم الخميس 13 أغسطس الجاري.