استقالة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، أنه تقدم باستالته من منصبه، وذلك بعد 8 سنوات من العمل على رأس اللجنة المكلفة.

وكتب بن تاهية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن حصيلة ما أُنجز خلال تلك السنوات من نتائج خلال فترة عمله على رأس اللجنة واضحة للعيان وهي متمثلة في مجالس بلدية منتخبة وعاملة على الأرض كخطوة أولى في بناء الإدارة المحلية، وفق قوله.

هذا ولم يوضح بن تاهية سبب تقدمه بالاستقالة.

بعد 8 سنوات من العمل باللجنه المركزيه لإنتخابات المجالس البلديه ، تقدمت بالإستقالة متمنيا لمن سيتم تكليفه التوفيق… تم النشر بواسطة ‏‎Salem Bentahia‎‏ في الأحد، ١ أغسطس ٢٠٢١