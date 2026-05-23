استقالة مدويّة في واشنطن.. ترامب يعلّق

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد استقالتها من منصبها في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطوّرٍ مفاجئٍ يضيف حلقةً جديدةً إلى سلسلة تغييراتٍ داخل الفريق الحكومي خلال الولاية الثانية.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، صحة الأنباء المتعلقة باستقالة غابارد، مشيرًا إلى أنّ مغادرتها تأتي لأسبابٍ شخصيةٍ مرتبطةٍ بحالةٍ صحيةٍ خطيرةٍ تعرّض لها زوجها أبراهام، الذي شُخّص مؤخرًا بنوعٍ نادرٍ من سرطان العظام.

وقال ترامب، في منشورٍ عبر منصة “تروث سوشيال”، إنّ تولسي غابارد “قدّمت أداءً رائعًا”، موضحًا أنّها ستغادر منصبها في 30 يونيو 2026، من أجل التفرغ لمرافقة زوجها في رحلة العلاج.

من جانبها، أعلنت غابارد في رسالة استقالتها أنّها اضطرت إلى التنحي عن منصبها بسبب الظروف الصحية لعائلتها، مؤكدةً أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي دعم زوجها خلال معركته مع المرض.

وبذلك تصبح غابارد رابع مسؤولٍ بارزٍ يغادر إدارة ترامب خلال الولاية الثانية، في وقتٍ تشهد فيه واشنطن سلسلة تغييراتٍ داخليةٍ متسارعةٍ في المناصب العليا.

وبحسب تفاصيل متداولة، فإنّ استقالة غابارد تأتي في ظلّ تبايناتٍ سياسيةٍ داخل الإدارة، خصوصًا بشأن ملف إيران والسياسات الخارجية الأميركية، إذ برزت خلال الأشهر الماضية خلافاتٌ غير معلنةٍ حول تقييم التهديد الإيراني وجدوى الضربات العسكرية.

وكانت غابارد، وهي عضو ديمقراطيّة سابقة في مجلس النواب عن ولاية هاواي ومحاربة سابقة في الحرس الوطني، قد عُيّنت على رأس مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وهو الجهاز المشرف على 18 وكالة استخبارات أميركية.

وخلال جلسات استماع في الكونغرس، أثارت تصريحاتها جدلًا سياسيًّا، بعد أن بدت متحفظةً في دعم بعض القرارات العسكرية المتعلقة بإيران، ما فتح باب التساؤلات حول انسجامها مع توجهات البيت الأبيض.

كما واجهت غابارد انتقاداتٍ داخل الأوساط السياسية والاستخباراتية، بعد تقارير تحدثت عن تقليصاتٍ في جهاز الاستخبارات وخلافاتٍ حول إدارة الملفات الحساسة، إضافةً إلى اتهاماتٍ متبادلةٍ بشأن تسييس بعض التقييمات الأمنية.

وتشير معطيات سياسية إلى أنّ استقالتها جاءت بعد أشهرٍ من توترٍ متصاعدٍ داخل الإدارة، تزامن مع إقالاتٍ واستقالاتٍ أخرى طالت وزاراتٍ سيادية، من بينها وزارات الأمن الداخلي والعدل والعمل، ما يعكس حالة إعادة تشكيلٍ واسعةٍ داخل حكومة ترامب.

وغابارد، البالغة من العمر 44 عامًا، تُعد من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إذ بدأت مسيرتها السياسية في سن مبكرة، قبل أن تنتقل بين الحزب الديمقراطي والمستقلين، ثم تعلن لاحقًا دعمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد شغلت غابارد سابقًا مقعدًا في مجلس النواب الأميركي عن ولاية هاواي، كما خدمت في الحرس الوطني الأميركي، وبرز اسمها خلال السنوات الماضية كأحد الأصوات المعارضة للتدخلات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.

ترامب يعلن ميزانية عسكرية أمريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقدّم ميزانية عسكرية جديدة تبلغ 1.5 تريليون دولار لعام 2027، موضحًا أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال ولايته الأولى، دون أن يتوقع حينها حجم استخدامها في المرحلة الحالية.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها بمناسبة أداء كيفن وارش اليمين رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حدث يُعد مهمًا على مستوى السياسة النقدية والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الميزانية الدفاعية الجديدة تعكس تطورات المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الأمنية العالمية المتصاعدة، مؤكدًا استمرار بلاده في تعزيز قدراتها العسكرية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير إعلامية تحدثت عن قيام وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” بتقييم مخزونها من الصواريخ الدفاعية، بعد الاستخدام المكثف خلال المواجهات الأخيرة مع إيران.

وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت مئات الصواريخ الاعتراضية من طراز “ثاد” و”ستاندرد 3” و”ستاندرد 6” خلال العمليات الدفاعية المرتبطة بإسرائيل، ما أثار تساؤلات حول مستوى الجاهزية العسكرية للمخزون الأمريكي.