استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكية احتجاجا على دعم إسرائيل

أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، استقالتها احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن “المسؤوولة “أنيل شيلين”، قدمت استقالتها من الخارجية الأميركية، حيث كانت تعمل في منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل” منذ نحو عام”.

وبينت شيلين في مقالة نشرتها شبكة “سي.أن.أن”، الأسباب التي دفعتها للاستقالة، مشيرة إلى أنها “تؤمن بشدة بعملها في تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط”.

وأضافت أنها “كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة، فقد أصبح هذا العمل شبه مستحيلا، ولعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية”.

وقالت شيليلن في مقالها: إن “المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان تلاشت بالكامل تقريبًا منذ بدء الحرب”.

وتابعت أنه من خلال استقالتها العلنية تعلم أنها “من المحتمل ان تحرم من أي عمل مستقبلي في وزارة الخارجية”، مشيرة إلى “أنها كانت قد عُينت بعقد لمدة عامين، إلا أنها عندما بدأت في إخبار زملائها بشأن موقفها، كان ردهم “من فضلك تحدثي نيابة عنا”، في إشارة إلى عدم رضا العديد من العاملين في الخارجية عن سياسة واشنطن بدعم إسرائيل في الحرب”.

وأشاد مسؤول عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية، جوش بول، والذي قدم استقالته في وقت سابق، “باستقالة شيلين، مشيرا إلى أنها ستترك مكتبا مكلفا بالدفاع عن القيم العالمية، بما في ذلك احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وقال بول لصحيفة واشنطن بوست: “عندما يشعر موظفوا هذا المكتب أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فهذا يتحدث كثيرا عن تجاهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقوانين والسياسات الإنسانية للسياسية الخارجية الأميركية التي وجد هذا المكتب من أجل تعزيزها”.

هذا وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأميركية احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية، في أكتوبر 2023.