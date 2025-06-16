استقبال أسطوري للأهلي طرابلس بطل إفريقيا لكرة السلة

في لحظة تاريخية لا تُنسى، عاد أبطال الأهلي طرابلس لكرة السلة إلى أرض الوطن، متوجين بلقب بطولة أفريقيا للأندية، في إنجاز غير مسبوق يُسجل بأحرف من ذهب في سجل الرياضة الليبية.

الهبوط في مطار معيتيقة الدولي كان بمثابة عودة الأبطال، وسط حشود جماهيرية غفيرة ملأت صالات الاستقبال بهتافات الفخر والاعتزاز.

فرحة وطن… لا تُوصف

منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، توافدت الجماهير من مختلف أحياء طرابلس والمناطق المجاورة، رافعةً أعلام ليبيا وألوان الأهلي، مرددة شعارات النصر والوفاء للفريق الذي شرف البلاد على المستوى القاري. ولم تكن المناسبة رياضية فحسب، بل تحولت إلى كرنفال وطني جسّد وحدة المشاعر والفخر.

ميدان الشهداء يهتز فرحًا

لم يكتفِ محبو الأهلي بالاستقبال في المطار، بل رافقوا موكب الفريق في مسيرة مهيبة جابت شوارع العاصمة، واختتمت الاحتفالات في ميدان الشهداء، الذي غصّ بالجماهير. هناك، ارتفعت الأعلام، وتعالت أصوات الأناشيد والهتافات:

“الأهلي بطل أفريقيا ، والأمل في كأس العالم!”

نجوم الفريق ظهروا على منصة مخصصة للاحتفال، وسط صيحات المشجعين الذين لم يهدأ لهم صوت. وقد تحدث كابتن الفريق محمد الساعدي شاكرًا الجماهير، قائلاً:

🗣️ “هذه الكأس لكم… أنتم من ساندتمونا وآمنتم بنا. وعدناكم بالفخر، وعدناكم بالذهب، وها نحن أوفينا.”

إنجاز تاريخي وتمثيل مشرف في كأس العالم

بتتويج الأهلي طرابلس بلقب بطولة إفريقيا، سيكون الفريق أول نادٍ ليبي يمثل البلاد في كأس العالم للأندية لكرة السلة، مما يُعد إنجازًا مضاعفًا يعكس حجم العمل الكبير من الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وتسود حالة من الحماس في الأوساط الرياضية الليبية، حيث يرى الكثيرون أن هذه المشاركة المرتقبة ستمثل نقطة تحول للرياضة الوطنية، ورسالة واضحة بأن ليبيا قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

ختامًا… فرحة وطنية بلون الذهب

ما حدث في مطار امعيتيقة وميدان الشهداء لم يكن مجرد استقبال لفريق رياضي، بل كان مشهداً وطنياً استثنائياً امتزج فيه الفخر بالإنجاز، والأمل بالمستقبل. الأهلي طرابلس لم يُتوَّج فقط بلقب قاري، بل تُوِّج بحب شعب كامل.

ومع كل هتاف وكل دمعة فرح، يتجدد العهد بأن الرياضة الليبية قادمة وبقوة .