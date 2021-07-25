استقبال أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء مناسك الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن وصول أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام.

وأكدت الرئاسة أنها هيأت مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة، من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.