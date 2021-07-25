استقبال أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء مناسك الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن وصول أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام.
وصول أول فوج من المعتمرين للـ #المسجد_الحرام بعد الانتهاء من حج ١٤٤٢هـ.#بسلام_آمنين#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/f5oAoh4NCB
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 24, 2021
وأكدت الرئاسة أنها هيأت مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة، من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.
ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية.#بسلام_آمنين#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/vbAmPQ33Tq
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 24, 2021
بإحرامهم عائدون إلى ربهم مقبلون، قبولاً لعمرتهم يارب وثوابا.#بسلام_آمنين#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/jMtP8u0KHJ
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 24, 2021
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