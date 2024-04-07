استقبال شعبي للعائدين إلى مدينة غريان

استقبلت مدينة غريان، أمس السبت، عددا من أبناء وعائلات المدينة العائدين من المنطقة الشرقية إلى ديارهم، كخطوة مهمة نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتوثيق اللحمة الوطنية.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس أن عميد البلدية ” ناصر بريني” وأعضاء المجلس ولجنة المصالحة الشاملة ومدراء الفروع وعددا من مخاتير المحلات، استقبلوا العائدين في مدخل مدينة غريان الجنوبي “بوابة القضامة” كخطوة أولى لطي صفحة الماضي.

وتأتي الخطوة تنفيذا لما جاء في ميثاق المصالحة الشاملة بتاريخ 1 يناير 2024.

وعبر المشاركون في الاستقبال عن تقديرهم واحترامهم لجهود المجلس البلدي ولجنة المصالحة الشاملة، وكل من كان له دور في إنجاح مشروع المصالحة الشاملة بين أبناء هذه المدينة.