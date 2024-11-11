تعزيز التعاون مع تشاد بمجالات العمل والتدريب المهني

استقبلت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، وزير الوظيفة العامة والعمل التشادي والوفد المرافق له في صالة كبار الزوار بمطار معيتيقة الدولي.

وجاء في مقدمة مستقبلي الوزير التشادي، وكيل وزارة العمل للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي.

وحضر الاستقبال من الجانب الليبي مستشار وزير العمل والتأهيل جمعة أبوعوينة، والقائم بأعمال سفارة تشاد في ليبيا بشير تربو عبود، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة السيد مفتاح القاضي.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتشاد في مجالات العمل والتدريب المهني وتبادل الخبرات لضمان تطوير القوى العاملة وتحقيق التنمية المستدامة.