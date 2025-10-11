استقبال 164 ألف مريض.. تطور خدمات الرعاية في طرابلس

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في تقريرها الصادر عن المرافق الصحية ببلدية طرابلس للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، أن المرافق الصحية في البلدية استقبلت نحو 164,896 حالة طبية، شملت مختلف الأقسام والخدمات الصحية.

وتعكس هذه الأرقام، التي أعلنتها الوزارة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والطبية المساعدة في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.ن

كما تسلط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الصحية في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في طرابلس.