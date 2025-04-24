وسط تغيرات اقتصادية كبرى.. أسعار النفط والذهب تواصل تقلّبها

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد تراجعها يوم أمس بنسبة 2%، متأثرة بالأنباء حول نية “أوبك+” بحث تسريع زيادات إنتاجها في يونيو المقبل، وتداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق بيانات “رويترز”، “بحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.55% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه بنسبة 0.50% إلى 66.45 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات”.

وذكرت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر في تقرير لها يوم أمس، “أن العديد من أعضاء مجموعة “أوبك+” يدرسون تقديم مقترح لتسريع وتيرة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو المقبل”.

وتأتي الخطوة بعد أن “قررت المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، زيادة إنتاج الذهب الأسود بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو المقبل”.

وفي سياق متصل، “صعدت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الخميس بعد تراجعها يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوع، وسط تفاؤل باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين”.

وأفادت بيانات “رويترز” أنه “بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.50% إلى 3343.30 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 1.34% إلى 3332.31 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات”.

وسجل الذهب، الذي ينظر إليه على أنه أداة للتحوط ضد الاضطرابات، “مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، لكنه هبط عن مستوى 3300 دولار يوم الأربعاء الماضي”.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في مؤسسة “كابيتال دوت كوم” إن “التقلبات التي نشهدها هذا الأسبوع مدفوعة بعوامل فنية ومخاطر رئيسية، لكن العوامل الأساسية قوية، لذا يوجد إقبال على الشراء عند انخفاض الأسعار”.