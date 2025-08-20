وسط قلق عالمي من أزمة الإمدادات.. النفط يحافظ على مكاسبه

سجّلت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية مع استمرار المحادثات السياسية بشأن الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها المحتمل على الإمدادات النفطية والعقوبات المفروضة على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.72% لتصل إلى 62.80 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة 0.81% إلى 66.32 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات التداول المباشرة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 1% أمس الثلاثاء، وسط أجواء من التفاؤل بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما يُمكن أن يُمهّد الطريق لتخفيف العقوبات الغربية على موسكو، وبالتالي زيادة المعروض العالمي من الخام.

وقال إمريل جميل، المحلل البارز في بورصة لندن للأوراق المالية، إن “أسواق النفط الخام تمرّ بحالة من الغموض، حيث أن استمرار المحادثات دون نتائج حاسمة يُبقي المتعاملين في حالة ترقّب وحذر”.

وتؤثر المحادثات الجارية بين الأطراف الدولية المعنية بالصراع الأوكراني بشكل مباشر على توقعات الإمدادات النفطية، خاصة في ظل الحديث عن احتمالات تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية، التي تُعد أحد أبرز اللاعبين في السوق العالمية.

وتبقى أسواق الطاقة العالمية مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، حيث أن أي انفراجة دبلوماسية قد تُعيد التوازن إلى السوق، في حين أن فشل المفاوضات قد يعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار.