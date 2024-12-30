استقرار أسعار النفط وسط تركيز المتداولين على آفاق السوق في 2025

حافظت أسعار النفط على استقرارها مع تركيز المتداولين على تحديات عام 2025 التي تتنوع من العرض الوفير، إلى عدم القدرة على التنبؤ بأفعال إدارة دونالد ترامب المقبلة.

واستقر خام “غرب تكساس” الوسيط فوق 70 دولاراً للبرميل في تداولات خفيفة، بعد تقدمه بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي، في حين أغلق خام “برنت” بالقرب من 74 دولاراً.

هناك توقعات واسعة النطاق بأن السوق ستعاني من زيادة العرض العام المقبل، وهو ما من المرجح أن يجعل من الصعب على “أوبك+” إعادة بعض الإنتاج إلى السوق.

وعانت السوق من إشارات متقلبة، بما في ذلك الأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط التي من شأنها رفع الأسعار، والمخاوف بشأن الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، والتي من شأنها الضغط على الأسعار.

كما من شأن تصرفات ترامب بعد توليه منصبه الشهر المقبل، أن تبقي السوق متوترة، إذ هدد بالفعل بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، وهما من منتجي النفط، في حين تعهد مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز “بأقصى قدر من الضغط” على إيران.