استقرار أسعار النفط والذهب في العالم

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاضها أمس الأربعاء متأثرة ببيانات الخام الأمريكية التي ارتفعت الأسبوع الماضي بوتيرة أعلى من توقعات الخبراء.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.11% إلى 72.70 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.05% إلى 76.59 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وفي تعاملات أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 1.5% بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير الماضي، مخالفا التوقعات التي أشارت إلى زيادة بواقع 2.2 مليون برميل.

وشهد للنفط بداية عام مضطربة، إذ ارتفعت الأسعار بدعم من الطقس البارد في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ما زاد من الطلب على الوقود للتدفئة، كما فرضت إدارة جو بايدن حزمة من العقوبات ضد الإمدادات الروسية. ولكن المكاسب تراجعت إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع وعد ترمب بزيادة الإنتاج المحلي من الخام، وطلبه من دول تحالف “أوبك+” المساعدة في خفض الأسعار.

واستقرت أسعار الذهب بعد تراجع، على خلفية قول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، مضيفاً أنهم سيوقفون التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.

تم تداول السبائك بالقرب من 2760 دولاراً للأونصة، وهي على بعد حوالي 30 دولاراً من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

يوم الأربعاء، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2%، بعدما أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة من دون تغيير. قال باول للصحفيين إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وأن تكاليف الاقتراض لم تعد تشكل قيوداً كبيرة على النشاط كما كانت في السابق.

وفي أعقاب هذه التعليقات، قلص تجار المقايضات توقعاتهم لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام، من خلال تسعيرهم لخفض بـ43 نقطة أساس، مقارنة بـ 48 نقطة أساس سابقاً، مع توقع بداية أول خفض في منتصف عام 2025. تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على أسعار الذهب، لأنه لا يدفع فائدة.