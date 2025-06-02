استقرار أمني في الأصابعة.. لا حرائق مسجلة وتمركز ميداني لضمان الجاهزية

أعلنت بلدية الأصابعة عبر لجنة الأزمة أن سجلات غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية لم تسجل أي حالة حريق خلال يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، في مؤشر إيجابي على استقرار الوضع الميداني.

وأوضحت اللجنة أن بعض الحرائق البسيطة تم التعامل معها مباشرة من قبل المواطنين دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء، ما يعكس وعي المجتمع المحلي وسرعة استجابته.

وفي إطار الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه عبر نقطتين رئيسيتين: قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، نقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز ضمن خطة الطوارئ لضمان التدخل السريع ومتابعة الأوضاع الميدانية أولًا بأول.

وفي ختام البيان، تمنّت اللجنة السلامة للجميع، مشيدة بتعاون المواطنين ويقظتهم.