استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع.. الحرارة معتدلة على أغلب المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة خاصة بالحالة الجوية المتوقعة في ليبيا ابتداءً من اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 وحتى اليومين القادمين، مؤكداً أن الطقس سيبقى صيفياً معتدلاً مع رطوبة مرتفعة نسبياً على المناطق الساحلية دون تغييرات كبيرة على أغلب مناطق البلاد.

ففي شمال ليبيا، من رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر أحياناً على المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية مع رطوبة مرتفعة نسبياً على السواحل.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فستكون السماء قليلة السحب مع تكاثر أحياناً واحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية مع زيادة نسبية في الرطوبة على المناطق الساحلية.

وفي جنوب ووسط البلاد، تشمل الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، مع توقع تراجع طفيف في الحرارة يوم الغد على بعض المناطق.

أما في الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتسود سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.