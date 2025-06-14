استقرار العاصمة.. خطط أمنية مشددة وانتشار مكثف للدوريات

تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، وذلك من خلال تكثيف انتشارها الميداني بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى حفظ النظام العام، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي لأي مظاهر خارجة عن القانون.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار عمليات التمشيط والدوريات الليلية والنهارية لضمان استتباب الأمن وطمأنة السكان.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل جهود الدولة الليبية لتعزيز الاستقرار داخل العاصمة طرابلس، التي شهدت في فترات سابقة تذبذباً أمنياً نتيجة التوترات السياسية والنزاعات المسلحة.

وفي ظل تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً خلال الفترة الأخيرة، تسعى الأجهزة المختصة إلى فرض سيادة القانون وترسيخ الشعور بالأمان لدى المواطنين والمقيمين.

وكثّفت وزارة الداخلية، عبر إداراتها المتخصصة، من عملياتها الأمنية الميدانية، خاصة في المناطق الحيوية ومواقع التجمعات العامة، ضمن خطة أمنية موسعة تهدف إلى منع الجرائم قبل وقوعها والاستجابة السريعة لأي طارئ.