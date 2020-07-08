استقرار في أسعار المعدن الأصفر بعد تصاعد إصابات كورونا

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في 8 أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي المعاملات الفورية لم يطرأ تغير يذكرعلى الذهب عند 1794.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0459 بتوقيت غرينتش عقب ملامسة أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عند 1796.93 دولار وبما يقل بضعة دولارات فقط عن مستوى 1800 دولار الرئيسي.

هذا وهبط عقود الذهب الأميركية الآجلة في التعاملات اليومية إلي 0.2 % إلى 1806.90 نقطة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 % إلى 1907.30 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.4 % إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2 % إلى 18.27 دولار.

وبلغ سعر الذهب العالمي نحو 1796 دولار للأوقية.