استقرار ملحوظ في الأصابعة.. يومان بلا حرائق وفِرَق الطوارئ تواصل استعدادها الكامل

لليوم الثاني على التوالي، لم تُسجل أي بلاغات عن حرائق جديدة في كافة أنحاء بلدية الأصابعة، وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية بالأصابعة.

وقال البيان اليومي: “رُصدت أمس الأحد27 أبريل عدة حرائق بسيطة في منازل سبق أن تكررت فيها الحوادث ذاتها، حيث تمكن المواطنون من التعامل معها بأنفسهم دون الحاجة إلى تدخل سيارات الإطفاء، ولم تُسجل اليوم أي إصابات أو حالات اختناق”، حسب ما أكد مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة.

في السياق ذاته، يواصل قسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان، تمركزه في مواقع الاستعداد لمباشرة مهام مكافحة الحرائق فور ورود أي بلاغ، كما يواصل مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة، مدعومًا بشباب مكتب الهلال الأحمر، جاهزيته لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية عند الحاجة.

إلى ذلك، وصل إلى مدينة الأصابعة فريق بحثي مكوّن من استشاريين وخبراء من مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومن المقرر أن يباشر الفريق خلال الأيام القادمة حملة توعوية تشمل تفعيل برنامج الدعم النفسي، عبر تنظيم دورات تأهيلية وعلاجية موجهة للأسر والأطفال المتضررين.

وشددت الجهات المختصة على “منع إشعال النيران في القمامة أو مخلفات الحرائق أو أي مواد قابلة للاشتعال، إلا داخل الأماكن المخصصة بالمكبات الرسمية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة”.

ودعت المتضررين إلى “التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات محضر إثبات الواقعة، لضمان توثيق الأضرار واتخاذ الإجراءات المناسبة”.