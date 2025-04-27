استقرار نسبي في بلدية الأصابعة.. انخفاض ملحوظ في عدد الحرائق والإصابات

أعلنت بلدية الأصابعة، يوم السبت، أنها “شهدت تحسنًا ملحوظًا في الوضع العام مقارنة بالأيام الماضية، وذلك وفقًا لتقارير من غرفة البلاغات في قسم السلامة الوطنية، حيث لم تُسجل أي حالات حريق جديدة أو إصابات، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في المدينة”.

وفي تقييم الوضع الميداني، أكدت البلدية أن “غرفة البلاغات في قسم السلامة الوطنية سجلت أن يوم السبت مر دون تسجيل أي حوادث حرائق خطيرة، حيث تعامل المواطنون بشكل فردي مع بعض الحالات البسيطة في منازل تعرضت مسبقًا لحوادث حرائق، ورغم أن فرق المطافئ كانت جاهزة للتدخل، إلا أن تلك الحالات لم تستدعي استدعاء سيارات المطافئ”.

وفيما يتعلق بالحالات الطبية، أفاد مكتب الإسعاف والطوارئ في الأصابعة “أنه لم تُسجل أي إصابات أو حالات اختناق هذا اليوم، ما يعكس فعالية الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية”.

من جانب آخر، أفادت مصادر من قسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة وقسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان أنهم مستمرون في متابعة حالات الطوارئ، حيث تم تمركزهم في مواقعهم استعدادًا لتنفيذ مهامهم في مكافحة الحرائق فور ورود أي بلاغ جديد، كما أُعلن عن “استعداد مكتب الإسعاف والطوارئ والأطقم الطبية التابعة للهلال الأحمر في البلدة لتقديم الدعم والإسعافات الأولية في أي لحظة”، وقد أكد المتحدث الرسمي “أن 4 سيارات من أقسام السلامة الوطنية في البلديات المجاورة ستتمركز في الأصابعة لضمان استمرارية عمليات التدخل السريع والتعامل مع أي طارئ”.

تكريم فرق الدعم والإسناد:

وفي خطوة إيجابية، “تم تكريم فرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة بعد انتهاء مهامهم في المدينة”.

وفي إطار تعزيز الإجراءات الوقائية، “وجهت الجهات المعنية عدة توصيات للمواطنين للحفاظ على السلامة العامة، حيث تم التأكيد على ضرورة منع إشعال النيران في القمامة أو مخلفات الحرائق في الأماكن غير المخصصة لذلك”، كما دعا المسؤولون المواطنين المتضررين من الحرائق “إلى التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات محضر إثبات الواقعة لضمان توثيق الأضرار واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

ختامًا:

تتواصل جهود اللجنة الأمنية والصحية في بلدية الأصابعة لمتابعة الوضع وضمان السلامة العامة في المدينة. في ختام التقرير، يُذكر أن الجميع يأمل أن يستمر هذا التحسن وأن يتم تجاوز التحديات الحالية في أقرب وقت ممكن.