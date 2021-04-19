استكمال إجراءات صرف منحة الأولاد عن الربع الأول للعام الجاري

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن استكمال الإجراءات اللازمة لصرف منحة الأولاد تحت سن 18 عاماً، عن الربع الأول عن العام الجاري 2021، حيث تمت إحالتها اليوم إلى رئاسة الحكومة لإيداع المبالغ بحسابات المواطنين.

وطمأنت الوزارة بقية الشرائح المستفيدة بأنها ستواصل عملها حتى تصل المنحة إلى مستحقيها في أقرب الآجال.

وثمنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بهذه المناسبة كافة المجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ذلك.

واذ تهنيء وزارة الشؤون الاجتماعية الشعب الليبي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك فانها تزف البشرى باستكمال الاجراءات… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١