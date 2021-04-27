استكمال الإجراءات النهائية لتوفير علاج مرضى الأورام

اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مع أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الإمداد الطبي لمناقشة الإجراءات النهائية لاستكمال توريد أدوية الأورام.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية وضع خارطة كاملة لتنظيم ملف الأورام فيما يخص مراكز الأورام، والإشراف على الوحدات والأقسام، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية لتدريب العناصر الوطنية.

كما تهدف الخارطة إلى تنفيذ خطوات عملية ناجحة لخلق بيئة صحيحة وجاذبة لتحسين بيئة العمل فيما يخص الأورام، مما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمرضى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

ومن أهم المشاكل التي يعاني منها تخصص الأورام هو عدم توفر العلاج، وسوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة، ومشكلة كبيرة في معدلات الأداء، وازدياد أعداد المرضى ونقص في أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الهدف الرئيسي لوزير الصحة هو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال تنظيم ملف علاج الأورام وتوطين العلاج بالداخل بتوفير العلاج، والذي يضمن تحصل المرضى على العلاج بجودة عالية والمستوردة من الشركات الأم لضمان جودة الخطة العلاجية للمرضى.

وصرح الوزير عقب الاجتماع: “استكملنا الإجراءات النهائية لتوفر العلاج الخاص بمرضى الأورام، وسيصل الفترة القادمة”.