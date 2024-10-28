استكمال التحضيرات لانطلاق المنتدى الليبي- الإيطالي في طرابلس

عقدت اللجنة التحضيرية للدورة الثلاثين للمنتدى الليبي- الإيطالي، اجتماعها النهائي، في إطار التحضيرات لانطلاق المنتدى والمقررة في 29 أكتوبر، في معرض طرابلس الدولي.

شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الفنية الاقتصادية من الجانبين الليبي والإيطالي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الناطقين الرسميين عن الصالونات الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الفعاليات الاقتصادية والثقافية والتجارية التي سيتضمنها المنتدى، إلى جانب متابعة الترتيبات التنظيمية لاستقبال الوفود المشاركة ومناقشة برامج التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن المقرر أن ينطلق المنتدى يوم الثلاثاء المقبل برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبمشاركة أكثر من 150 شركة إيطالية.