استكمال انتخابات 95 مجلس بلدي في الدورة الأولى و35 في الثانية

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية المهندس سالم بن تاهية، أنه وعقب استكمال الانتخابات في بلديات حي الأندلس وسواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار، بلغ إجمالي البلديات التي أنجزت فيها الانتخابات في الدورة الثانية 35 مجلس بلدي في حين استكمل في الدورة الأولى 95 مجلس تحت إشراف وتنفيذ اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأعطى رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس حوصلة حول أعداد المشاركة في البلديات.

وعقدت اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية مساء أمس الخميس، مؤتمراً صحفياً في طرابلس، بشأن إقفال صناديق الاقتراع للبلديات (سواني بني أدم، حي الأندلس، قصر الأخيار، زليتن)، وذلك بحضور رئيس اللجنة “سالم بن تاهية”، ومندوب عن وزارة الداخلية.

وأوضح”بن تاهية” أن العملية الانتخابية كانت انطلاقتها عند الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس لأربعة بلديات واستمرت حتى السابعة مساءً، حيث وصل إجمالي البلديات التي انهت العملية الانتخابية في دورتها الثانية (35) بلدية، وفي الدورة الأولى استكمل (95) مجلس بلدي، وبهذا اليوم نكون قد أنجزنا (130) عملية انتخابية، تحت إشراف وتنفيذ اللجنة المركزية.

وأضاف رئيس اللجنة أن إجمالي الناخبين في زليتن بلغ (47) ألف و(466)، ونسبة التسجيل كانت (31‎%)، تقدم من المرشحين(7) نساء،(2) من ذوي الاحتياجات الخاصة،(5) من فئة المرأة، أجمالي المراكز في البلدية(53) مركز، (146) محطة، إضافة إلى(6) منظمات مراقبة، (136) عدد المراقبين، أجمالي المقترعين (20)ألف و(525)، بنسبة (42‎%) مشاركة، أما بلدية حي الأندلس (34) ألف ناخبين، (35‎%) نسبة التسجيل، المترشحين عن الفئة العامة(11) قوائم، (6) من ذوي الاحتياجات الخاصة، (8) من فئة المرأة، أجمالي المراكز في البلدية(49) مركز، (111) محطة، (15) منظمة مراقبة، عدد المراقبين(236) مراقب، أجمالي المقترعين(7700) مقترع، نسبتهم(22‎%)، أما بالنسبة لبلدية قصر الاخيار(10) آلاف و(285) ناخب، أي بنسبة (25‎%)، المرشحين (4) من الفئة العامة، (3) احتياجات خاصة، (2) مرأة، أجمالي المركز بالبلدية(13) مركز، (34) محطة، (2) منظمات مراقبة، عدد المراقبين(12)، أجمالي المقترعين(3679) مقترع بنسبة(35‎%)، كذلك بلدية سواني بني أدم كان أجمالي الناخبين(16) ألف و(835) بنسبة(52‎%)، مرشحين(8) قرائن من الفئة العامة، (3) من ذوي الاحتياجات الخاصة، (2) مرأة، إجمالي المراكز(14) مركز، (49) محطة، (4) منظمات مراقبة و(33) مراقب، أجمالي المقترعين(7151)، نسبتهم(41‎%)، أجمالي اليوم الانتخابي بالكامل(129) مركز، (340) محطة، أجمالي عدد الناخبين المفترضين(108) ألف أقترع منهم(40) ألف.

وأشار بن تاهية إلى أن العملية لم تكن سهلة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، منوهاً بأن البرنامج الانتخابي مازال مستمر في الأشهر يناير وفبراير ومارس حتى استكمال البلديات.