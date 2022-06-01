استكمال بيانات العاملين في قطاع النفط استعدادا لصرف المخصصات المالية

أفاد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط باستكمال تجهيز بيانات العاملين خلال الأسبوع الماضي والعمل جار على التنسيق مع وزارة المالية لصرف المخصصات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء للجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية فقد خُصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وإعداد البيانات اللازمة.

كما تم متابعة تنفيذ باقي أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء والعمل على معالجة بعض الإجراءات الفنية والقانونية من أجل إصدار التفويضات المالية.