استلام شحنة من المستلزمات الطبية لمجابهة كورونا

أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بأن القنصلية العامة بإسطنبول استلمت كمية من المستلزمات والأدوات الطبية المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا مقدمة من وزارة الصحة التركية في إطار التعاون والتنسيق الذي تم بين وزارتي الخارجية بالبلدين والاتفاق والتنسيق بينهما لمكافحة هذا الفيروس.

وهبطت هذه الشحنة بمطار جربة الدولي باعتبارها شحنة مشتركة جزء لليبيا وجزء آخر مقدم للجمهورية التونسية، حيث قام القنصل العام المكلف محمد الزليطني باستلام الجزء الخاص بليبيا وفق الإجراءات المتبعة وشحنها مباشرة عبر الحدود الليبية التونسية لتسليمها لوزارة الصحة بحكومة الوفاق وتوزيعها على بعض المرافق الصحية.

وتتمثل هذه الشحنة في عدد من الكمامات وأغطية الوجه والعينين وكذلك عدد من ملابس الحماية بالإضافة إلى المعقمات والمطهرات لاستعمالها من قبل الفرق الطبية.

وأشارت خارجية الوفاق إلى استمرارها في التواصل مع عدد من الدول الصديقة وبعض المنظمات لتوفير مزيد من الأدوات والمستلزمات الطبية في إطار حرصها الكامل ومجهودها في مجابهة فيروس كورونا.

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