استلهام التسامح والتنازل.. «باتيلي» يدعو قادة ليبيا لاتباع قيم شهر رمضان

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنّ الليبيات والليبيون يرقبون المستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية.

وأوضح باتيلي أنّ الأمل لا يزال يراود الليبيين في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيداً من الانقسام وانعدام الاستقرار.

وتابع باتيلي أنّه يظل الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، تعيد الشرعية للمؤسسات وتضع البلاد على طريق التعافي والنمو والرخاء.

وشدّد باتيلي على ضرورة تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام، متمنيا أن يستلهم قادة ليبيا من الشهر الفضيل قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.