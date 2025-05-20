استمرار أعمال إزالة معسكر 77 تمهيدًا لضمه إلى مشروع «الحياة بارك» في باب العزيزية

تتواصل حاليًا أعمال إزالة معسكر (77) في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لضمه إلى مشروع “الحياة بارك” ضمن المخطط التطويري الكبير لمنطقة باب العزيزية، وذلك في إطار خطة “عودة الحياة” التي تُشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الذي شدد على أهمية تحويل المواقع العسكرية السابقة إلى فضاءات خدمية ومتنفسات عامة، تخدم المواطنين وتعزز من المشهد الحضري للعاصمة.

يُذكر أن مشروع “الحياة بارك” يُعد من أكبر المشاريع الترفيهية والتنموية في طرابلس، ويهدف إلى تحويل منطقة باب العزيزية إلى مركز حضاري وثقافي وبيئي يخدم مختلف فئات المجتمع.