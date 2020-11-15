استمرار أعمال إعادة تأهيل حقل الظهرة النفطي

أعلنت شركة “الواحة” للنفط والغاز، عن استمرار أعمال المرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية لحقل الظهرة النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان، بأنها تهدف إلى تأهيل البنية التحتية للحقل والتي كانت متهالكة قبل البدء بأعمال الإصلاح والتأهيل وربط الموقع بالكهرباء والماء والخدمات الأخرى والمستمرة منذ أيام عدة.

ومن المتوقع أن تستهدف المراحل اللاحقة وحدات إنتاجية إستراتيجية ستشكل عنصرًا معززا للعمليات الإنتاجية والمساعي المستمرة لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للمحطات بالحقل ووضعها موضع الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ويقع حقل الظهرة إلى جنوب غرب سرت والذي دُمر بالكامل في عام 2014، ما أدّى إلى خروجه من الخدمة حيث كان ينتج ما يقرب من 120 ألف برميل نفط ويعتبر من أقدم الحقول النفطية الذي اكتشفته شركة الواحة في أواخر الخمسينيات.