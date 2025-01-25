استمرار أعمال البحث عن ناجين.. شاهد لحظة انهيار مبنى في تركيا

انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة سلجوقلو بولاية قونية التركية.

ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية أن “فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فورا ترافقها طواقم الإسعاف الطارئ 112 وقوات الشرطة، دون أن يتم تحديد أسباب الانهيار حتى الآن”، مشيرة إلى أن الفرق بدأت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بشكل مكثف ومنظم”.

“من جهته، أفاد حاكم الولاية إبراهيم أكين بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن خمسة آخرين”.

وأعلنت وزارة الداخلية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ عن “إرسال 200 فرد من الوكالة التركية لإطفاء الحرائق والشرطة وفرق الطوارئ الصحية وفرق البلدية إلى موقع الحادث”.

وأصدرت السلطات المحلية، تحذيرات للمواطنين تطالبهم “بعدم الاقتراب من الموقع، مشددة على ضرورة الالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية لتسهيل جهود الإنقاذ وضمان السلامة العامة”.

🚨 عاجل #تركيا انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في ولاية قونيا التركية، هناك عالقون تحت الأنقاض.💔 تم النشر بواسطة ‏قلب أحمر $‏ في الجمعة، ٢٤ يناير ٢٠٢٥

Konya'da 3 katlı binanın çöktüğü anlara ait görüntüler. pic.twitter.com/DiYGwjpOkq — Yzb Hakan (@hakaanyzb) January 24, 2025