استمرار أعمال التنظيف بالطريق السريع في العاصمة

أفادت مديرية أمن طرابلس، باستمرار إغلاق الطريق السريع لليوم الثاني على التوالي، من الإشارة الضوئية البيفي شرقا حتى جزيرة الغيران غرباً.

وياتي ذلك استكمالا لأعمال التنظيف التي تقوم بها شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس.

وتم تنظيف الأرصفة ونقل القمامة والأتربة من الطريق وإزالة المخلفات بنقلها للمكب.

استمرار اعمال التنظيف بالطريق السريع بالعاصمة مع استمرار إغلاقهطرابلس/خاص15اغسطس2020لليوم الثاني على التوالي يستمر… Gepostet von ‎مديرية أمن طرابلس‎ am Samstag, 15. August 2020