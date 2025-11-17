استمرار أعمال الصيانة وانسياب الحركة في المحاور الرئيسية

أفاد مكتب شؤون المرور بأن دوريات ورجال المرور باشروا مهامهم منذ ساعات الصباح الباكر لتنظيم حركة السير داخل مختلف المحاور الرئيسية، مواصلين جهودهم لضمان انسياب المركبات واستمرارية الحركة المرورية بصورة طبيعية قدر الإمكان.

كما رصد فريق مكتب العلاقات العامة، خلال جولة ميدانية صباحية، عدداً من الأعمال الفنية الجارية في مواقع حيوية، والتي استدعت تقليص أجزاء من المسارات أثناء التنفيذ مع الإبقاء على الحركة المرورية دون توقف. وتشمل هذه المواقع:

الأعمال الجارية في شارع السيدي أمام مركز باب بن غشير.

أعمال بطريق الشط أمام مجمع ذات العماد.

أعمال بمنطقة جزيرة باب العزيزية باتجاه طريق المطار.

وأكد مكتب شؤون المرور متابعته الميدانية المستمرة للحركة على مدار اليوم لضمان الانسيابية، إلى حين استكمال الأعمال وإعادة فتح المسارات بوضعها الطبيعي.