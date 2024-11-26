استمرار ارتفاع مؤشرات إنتاج ليبيا من النفط والغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “مؤشرات إنتاج ليبيا من النفط والغاز تستمر في الارتفاع يومياً، مسجلةً اليوم الثلاثاء 1,572,679 برميلاً كإجمالي الإنتاج من النفط والغاز والمكثفات”.

وقالت المؤسسة: “سجلت مؤشرات إنتاج النفط الخام والمكثفات وحدها ارتفاعاً بمقدار 4,775 برميلاً، فيما ارتفع إنتاج الغاز بواقع 776 برميلاً مكافئاً، وبهذا يكون معدل إنتاج النفط الخام والمكثفات قد بلغ 1,372,903 برميل يومياً، في حين بلغ إنتاج الغاز 199,776 برميلاً يومياً”.

وأضافت: “تشهد الحقول النفطية منذ نحو شهرين عملاً دؤوباً على مدار الساعة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج تطبيقاً للاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات إنتاجها، سعياً للوصول إلى 2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، في حال توفرت الميزانية اللازمة للتشغيل طوال هذه الفترة دون تعثر أو تأخير خارج عن إرادة المؤسسة والشركات التابعة لها”.