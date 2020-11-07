استمرار اكتشاف وانتشال الجثث من المقابر الجماعية بترهونة

أفادت وزارة العدل بحكومة الوفاق، باستمرار أعمال استخراج الجثث المجهولة الهوية من المقابر الجماعية التى تم إكتشافها عقب تحرير مدينة ترهونة والتي كان آخرها الجثث التي عثر عليها اليوم السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المختصة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لعام 2020، قامت بانتشال 3 جثث بكامل هيئاتها وملابسها، وإحدى هذه الجثث وجد بها حبل حول الرقبة ولتضاف إلى مجموع الجثث التي تم إنتشالها من ذات الموقع والتي يتم التحفظ عليها إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق وإجراء الصفة التشريحية والتعرف ومن ثم تسليم الرفات لأهالي الضحايا.

من جانبها أفادت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بأنه بعد استكمال العمل على المقبرتين المتبقيتين واللتان تم اكتشافهما يوم الخميس الماضي من قِبل فرق الهيئة، تم انتشال جثة واحدة من المقبرة الأولى وانتشال جثثين من المقبرة الثانية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المنتشلة من المقابر الخمسة الاخيرة إلى 17 جثة مجهولة الهوية من بينها أشلاء.

الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تُعلن ارتفاع إجمالي عدد الجثث المنتشلة من المقابر الخمسة الأخيرة في #ترهونة إلى 17 جثة مجهولة الهوية من بينها أشلاء، بعد انتشال 3 جثث اليوم السبت من مقبرتين جماعيتين جرى اكتشافهما مؤخرا. pic.twitter.com/RV2Sm81ARg — عين ليبيا (@EanLibya) November 7, 2020